На полях 30-й конференции Международной ассоциации прокуроров в Сингапуре состоялось важное событие для укрепления международного сотрудничества Казахстана в сфере уголовного правосудия, передает BAQ.KZ.

Генеральный Прокурор Республики Казахстан Берик Асылов и Министр юстиции Сингапура Эдвин Тонг подписали Соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Документ станет ключевым инструментом для противодействия транснациональной преступности, содействия в сборе доказательств, розыске подозреваемых и возвращении активов, незаконно выведенных за рубеж.

По словам главы казахстанского надзорного органа, заключение подобного рода соглашения имеет для Казахстана особое значение, учитывая статус Сингапура как ведущего мирового финансового центра и ключевого узла глобальных торгово-инвестиционных потоков.

Конференция собрала представителей более 70 стран, которые обсудили вызовы современной киберпреступности, использование цифровых доказательств, методы борьбы с финансовыми махинациями и другие актуальные вопросы. В рамках мероприятия казахстанская сторона также провела двусторонние встречи с Генеральным прокурором и Министром внутренних дел Сингапура, на которых стороны наметили дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества в правовой и правоохранительной сферах.