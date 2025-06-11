Глава государства провел переговоры с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает BAQ.KZ.

Как отметил Глава нашего государства, Словакия является важным и надежным партнером Казахстана в Европе.

"Ваша страна является одним из наиболее активных и динамично развивающихся государств – членов ЕС. Многие из этих достижений свидетельствуют о Вашем сильном лидерстве во главе Правительства страны. Активная позиция Словакии в региональных и международных делах отражает Вашу приверженность конструктивному глобальному взаимодействию. Я высоко ценю укрепляющийся политический диалог, развитие экономического сотрудничества и гуманитарных обменов, а также эффективное взаимодействие в многостороннем формате", – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что отношения между Астаной и Братиславой опираются на прочную правовую базу, охватывающую ключевые направления сотрудничества. Он подтвердил намерения Казахстана продолжить тесную работу со Словакией по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки.

Приоритетное внимание, по мнению Главы государства, следует уделить экономическому партнерству. В прошлом году объем товарооборота составил 140 миллионов долларов. В Казахстане действуют более 30 словацких компаний и 22 совместных предприятия в различных секторах.

Президент Казахстана также подчеркнул важность дальнейшей диверсификации структуры сотрудничества. Он отметил, что новые возможности открываются в таких сферах, как энергетика, промышленное производство, сельское хозяйство, логистика, цифровизация, критически важные сырьевые материалы, образование и туризм.