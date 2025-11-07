В Белом доме состоялись переговоры между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом США Дональдом Трампом, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Встреча прошла в атмосфере доверия и взаимного уважения, стороны подтвердили приверженность укреплению многопланового и расширенного стратегического партнёрства между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность американскому лидеру за приглашение и тёплый приём, отметив исторический характер президентства Дональда Трампа, под руководством которого США укрепляют позиции в мировой экономике, политике и технологиях. Президент Казахстана поддержал миротворческие инициативы американского лидера, включая проект "Маршрут Трампа за международный мир и процветание" (TRIPP), который может содействовать развитию Среднего коридора.

По итогам переговоров стороны приветствовали подписание коммерческих соглашений на сумму более 17 миллиардов долларов. Президенты также обсудили перспективы углубления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и технологической сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

После официальной части встречи Дональд Трамп и Касым-Жомарт Токаев продолжили беседу в неформальной обстановке и с крыльца Белого дома осмотрели строительство нового бального зала.