Казахстан и США подписали соглашения на $17 млрд: итоги переговоров Токаева и Трампа
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Белом доме состоялись переговоры между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом США Дональдом Трампом, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Встреча прошла в атмосфере доверия и взаимного уважения, стороны подтвердили приверженность укреплению многопланового и расширенного стратегического партнёрства между двумя странами.
Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность американскому лидеру за приглашение и тёплый приём, отметив исторический характер президентства Дональда Трампа, под руководством которого США укрепляют позиции в мировой экономике, политике и технологиях. Президент Казахстана поддержал миротворческие инициативы американского лидера, включая проект "Маршрут Трампа за международный мир и процветание" (TRIPP), который может содействовать развитию Среднего коридора.
По итогам переговоров стороны приветствовали подписание коммерческих соглашений на сумму более 17 миллиардов долларов. Президенты также обсудили перспективы углубления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и технологической сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
После официальной части встречи Дональд Трамп и Касым-Жомарт Токаев продолжили беседу в неформальной обстановке и с крыльца Белого дома осмотрели строительство нового бального зала.
Самое читаемое
- "Кайрат" уступил миланскому "Интеру" со счётом 2:1 в Лиге чемпионов
- Инициативы "Таза Қазақстан" объединяют жителей и бизнес в Алматы
- Из-за непогоды закрыты участки автотрасс в Алматинской и Жамбылской областях
- Казахстан укрепляет позиции единственной "средней державы" Центральной Азии
- Депутат предложил узаконить многоженство в Казахстане