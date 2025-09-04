Сенат РК одобрил соглашение о взаимной защите инвестиций с Туркменистаном. Документ, подписанный в октябре 2024 года в Ашхабаде, закрепляет правовые гарантии для инвесторов двух стран и создаёт условия для долгосрочного экономического сотрудничества, передаёт BAQ.KZ.

Документ закрепляет порядок создания режима по укреплению экономического взаимодействия и урегулированию вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью. Согласно Соглашению, инвестиции инвесторов обеих сторон пользуются равноправным режимом, а также полной защитой и безопасностью на территории другой страны.

Ключевым направлением в документе обозначено взаимодействие в энергетике. Казахстанская сторона заявила о готовности активно участвовать в проектах по освоению газоконденсатных месторождений и расширению трубопроводной инфраструктуры в Туркменистане.

"QazaqGaz" и туркменский государственный концерн "Түрікменгаз" подписали отдельное соглашение о сотрудничестве в газовой сфере. "Этот шаг открывает возможности не только для нашей экономики, но и для региональной энергетической безопасности, а также станет "золотым мостом" для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами", — отметил депутат.

Отдельно оговаривается право государств определять чувствительные сектора экономики, которые могут быть ограничены или исключены для инвестиций. При этом ни одна из сторон не должна национализировать или экспроприировать инвестиции другой стороны, за исключением общественных интересов. Такие меры должны приниматься по закону, на недискриминационной основе и с выплатой быстрой и адекватной компенсации.

Ратификация Соглашения позволит закрепить правовые гарантии для защиты интересов инвесторов, а также обеспечить прозрачность и предсказуемость инвестиционной деятельности.

Постоянные комитеты Сената замечаний и предложений по Закону не имели. По итогам рассмотрения Сенат одобрил Закон в соответствии с Конституцией РК.