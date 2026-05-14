Казахстан и Турция наращивают торговлю: товарооборот превысил $5,4 млрд

В Астане Касым-Жомарт Токаев заявил о дальнейшем укреплении торгово-экономического сотрудничества с Турцией, передает BAQ.kz.

По итогам прошлого года товарооборот вырос на 8,8%, превысив 5,4 млрд долларов.

Касым-Жомарт Токаев считает важным создание благоприятных условий для расширения объемов торговли и дальнейшей диверсификации товарообмена.

Как сообщил Глава нашего государства, Казахстан уже сейчас может увеличить объем экспорта в Турцию по 34 видам товаров на общую сумму более 630 млн долларов.

Президент выразил уверенность в том, что партнерство между финансовыми центрами и цифровыми торговыми платформами двух стран, а также результаты казахско-турецкого бизнес-форума, проходящего в Астане, будут способствовать дальнейшему углублению торгово-экономических связей.

Сотрудничество в АПК

Отдельное внимание на заседании было уделено кооперации в сфере сельского хозяйства.

В 2025 году торговля продукцией АПК выросла более чем на 25%, составив почти 360 млн долларов.

Реализуется ряд инвестиционных проектов, в том числе компанией Tiryaki Agro – по производству глютена и компанией Alarko Holding – по строительству тепличного комплекса.

Турецкой стороне также было предложено принять Дорожную карту по активизации взаимной торговли сельхозпродукцией на 2026–2028 годы.

Сотрудничество в сфере логистики и авиации

Далее в выступлении было отмечено, что в текущей геополитической ситуации возрастает стратегическая значимость транспортно-логистической сферы.

Глава государства обратил внимание на растущий интерес других стран к Транскаспийскому международному транспортному маршруту и призвал турецкие компании к активному участию в проектах по увеличению грузоперевозок через порты Курык и Актау.

Казахстан уделяет особое внимание сотрудничеству в области авиации. Компания TAV Airports Holding планирует развивать международный аэропорт Алматы как логистический хаб в Центральной Азии, и наша страна готова оказать всестороннюю поддержку этому проекту.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал о масштабной работе по улучшению инвестиционного климата.

Он пригласил турецких партнеров к реализации проектов в несырьевых отраслях.

Кроме того, были обсуждены перспективы взаимодействия в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности, цифровизации и искусственного интеллекта, оборонного комплекса.