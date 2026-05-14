Казахстан и Турция приняли декларацию о вечной дружбе

В Астане президент Касым-Жомарт Токаев и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, передает BAQ.kz.

Глава государства подчеркнул особый характер двусторонних отношений.

"Казахстан считает Турцию братским государством, важным и надежным партнером. Президент отметил, что связывающие наши страны глубокие исторические узы служат сегодня прочной основой для дальнейшего укрепления незыблемой дружбы двух народов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что взаимодействие между странами динамично развивается.

"В настоящее время казахско-турецкие отношения динамично развиваются в духе расширенного стратегического партнерства. Между нашими государствами нет каких-либо разногласий и противоречий. Крепнут межгосударственные и межправительственные связи", - подчеркнул Президент.

По его словам, важную роль играет и межпарламентское сотрудничество, а также культурно-гуманитарные связи.

"Наше межпарламентское сотрудничество также находится на высоком уровне… Культурно-гуманитарные связи двух народов служат бесценным связующим звеном наших отношений", - добавил он.

Декларация о вечной дружбе

Ключевым итогом встречи стало принятие важного документа.

"Сегодня мы примем Декларацию “О вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве”. Безусловно, этот важный документ придаст новый импульс развитию казахско-турецких отношений", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что у двух стран есть значительные перспективы для дальнейшего взаимодействия.

"Нас объединяют общие устремления, поэтому есть все основания утверждать, что перед нами открываются огромные перспективы и возможности", - отметил Токаев.

Роль Турции на мировой арене

Глава государства также высоко оценил развитие Турции.

"Благодаря Вашей взвешенной и дальновидной политике влияние Анкары на мировой арене неуклонно растет. Турция, обладающая мощной экономикой и авторитетной дипломатией, признана “золотым мостом”, соединяющим Европу и Азию", - заявил он.

По его словам, Казахстан рассматривает достижения Турции как результат последовательной политики ее руководства.