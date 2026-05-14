Казахстан и Турция приняли декларацию о вечной дружбе
Токаев и Эрдоган договорились укреплять стратегическое партнерство и наращивать торговлю.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане президент Касым-Жомарт Токаев и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, передает BAQ.kz.
Глава государства подчеркнул особый характер двусторонних отношений.
"Казахстан считает Турцию братским государством, важным и надежным партнером. Президент отметил, что связывающие наши страны глубокие исторические узы служат сегодня прочной основой для дальнейшего укрепления незыблемой дружбы двух народов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что взаимодействие между странами динамично развивается.
"В настоящее время казахско-турецкие отношения динамично развиваются в духе расширенного стратегического партнерства. Между нашими государствами нет каких-либо разногласий и противоречий. Крепнут межгосударственные и межправительственные связи", - подчеркнул Президент.
По его словам, важную роль играет и межпарламентское сотрудничество, а также культурно-гуманитарные связи.
"Наше межпарламентское сотрудничество также находится на высоком уровне… Культурно-гуманитарные связи двух народов служат бесценным связующим звеном наших отношений", - добавил он.
Декларация о вечной дружбе
Ключевым итогом встречи стало принятие важного документа.
"Сегодня мы примем Декларацию “О вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве”. Безусловно, этот важный документ придаст новый импульс развитию казахско-турецких отношений", - сказал Президент.
Он подчеркнул, что у двух стран есть значительные перспективы для дальнейшего взаимодействия.
"Нас объединяют общие устремления, поэтому есть все основания утверждать, что перед нами открываются огромные перспективы и возможности", - отметил Токаев.
Роль Турции на мировой арене
Глава государства также высоко оценил развитие Турции.
"Благодаря Вашей взвешенной и дальновидной политике влияние Анкары на мировой арене неуклонно растет. Турция, обладающая мощной экономикой и авторитетной дипломатией, признана “золотым мостом”, соединяющим Европу и Азию", - заявил он.
По его словам, Казахстан рассматривает достижения Турции как результат последовательной политики ее руководства.
Самое читаемое
- Связь и интернет в Казахстане ждут масштабные изменения
- Квартет подозреваемых в терроризме возвращен в Казахстан
- Почему визит Эрдогана в Казахстан важен для всего региона
- Для строительства ЛРТ до Косшы могут использовать смешанное финансирование
- Прямая трансляция матча Рыбакина - Свитолина: где смотреть