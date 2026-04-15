Сотрудничество между Казахстаном и Турцией в сфере транспорта и логистики вышло на стратегический уровень. Об этом заявил Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с участием вице-президента Турции Джевдета Йылмаза в Правительстве, передает BAQ.KZ.

По словам Бектенова, взаимодействие в транспортно-логистической сфере развивается динамично и приобретает стратегическое значение. По итогам 2025 года объём железнодорожных перевозок между Казахстаном и Турцией достиг 6,4 млн тонн, увеличившись на 35%. Это, по его словам, является наглядным результатом укрепления торгово-экономических связей между двумя странами. Объём перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту превысил 4 млн тонн.

Премьер-министр также отметил, что в последние годы роль Среднего коридора значительно усилилась, а объёмы перевозок выросли более чем в пять раз. Сегодня этот маршрут формируется как надёжный и конкурентоспособный транспортный коридор между Европой и Азией. Срок доставки грузов сокращён до 13 дней.

Как подчеркнул Олжас Бектенов, развитие Среднего коридора является общим приоритетом. В этом направлении ведётся системная работа по модернизации инфраструктуры, устранению узких участков, расширению портовых и терминальных мощностей. Для повышения конкурентоспособности перевозок необходимо продолжать совместную работу по формированию единых тарифов, согласованию тарифной политики и внедрению цифровых решений.