В Актобе металлические футбольные ворота упали на ребенка

В Актобе на детской площадке металлические футбольные ворота упали на ребенка. Пострадавшего мальчика госпитализировали.

Фото с места происшествия появились в паблике aqtobe_sergek. По предварительной информации, пострадавший — ученик пятого класса.

Очевидцы сообщили, что во дворе, где произошел инцидент, обычно играет много детей. По словам местных жителей, ворота на площадке не были закреплены должным образом.

После происшествия ребенка доставили в больницу на машине скорой помощи.

В департаменте полиции Актюбинской области подтвердили факт случившегося. Сейчас выясняются обстоятельства строительства и обслуживания футбольного поля через отдел ЖКХ акимата города.

Материал зарегистрирован по статье 306 УК РК — «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».