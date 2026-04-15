Казахстан и Турция углубляют взаимодействие в нефтегазовой и угольной отраслях. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Санжар Жаркешов в кулуарах Правительства, передает BAQ.KZ.

«Национальная компания Казмунайгаз и Turkish Petroleum подписали соглашение о конфиденциальности, в котором они получили доступ к дата-руму, в котором есть информация по геологическим блокам Казмунайгаза в целом, казахстанским блокам, в котором сейчас ведется такая плотная работа. И мы надеемся, что успешно завершится эта работа, и Turkish Petroleum сможет выбрать себе геологоразведочный блок», - говорит вице-министр.

Еще одним важным направлением сотрудничества остается электроэнергетика. В Кызылординской области реализуется проект ПГУ «Кызылорда» мощностью 240 мегаватт совместно с турецкой компанией Aksa Energy. В Минэнерго отмечают, что это один из успешных примеров партнерства между Казахстаном и Турцией в энергетической сфере. Наряду с этим сейчас более детально рассматриваются и другие проекты в области электроэнергетики.

Отдельное внимание уделяется нефтегазохимии и угольной химии. В Казахстане реализуются новые нефтегазохимические проекты общей стоимостью около 15 миллиардов долларов. Речь идет о крупных инициативах, к участию в которых приглашаются турецкие компании. В частности, рассматриваются проекты по дальнейшей переработке полипропилена и в перспективе полиэтилена с выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью.

Казахстанская сторона считает, что у турецких компаний есть значительные компетенции в этой сфере, поэтому они также изучают возможности участия в новых перерабатывающих проектах.

Перспективным направлением называется и угольная химия. Интерес к таким проектам, по словам вице-министра, проявляет и крупная турецкая компания Çelikler Holding, с которой сейчас обсуждаются различные варианты сотрудничества.