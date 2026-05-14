  • Совместные проекты Казахстана и Турции превысят $920 млн инвестиций

Это позволит создать более 3100 рабочих мест в нашей республике.

Сегодня 2026, 16:20
Фото: BAQ.kz

Президенту Касым-Жомарту Токаеву и Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану представили ряд совместных инвестиционных проектов двух стран, передает BAQ.kz.

В частности: 

  • в области Абай компания Miryıldız намерена построить горно-обогатительный комбинат;
  • в Алматы İskefe Holding планирует запустить производство желатина;
  • в Туркестанской области Orzax Group создает современное производство биологически активных добавок;
  • в Актобе компания S Sistem Lojistik совместно с АО «Казпочта» формирует логистический центр на территории международного аэропорта;
  • в Астане Tiryaki Holding строит завод по глубокой переработке пшеницы и гороха.

Реализация данных проектов позволит привлечь свыше 920 млн долларов инвестиций и создать более 3100 рабочих мест в Казахстане.

Заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин доложил главам государств, что на сегодняшний день с участием турецких компаний в нашей стране осуществлено порядка 100 инвестиционных проектов на общую сумму около 4 млрд долларов в различных секторах экономики.

В настоящее время продолжается работа в рамках еще 50 совместных проектов общей стоимостью порядка 4 млрд долларов. Это отражает высокий уровень инвестиционного взаимодействия между Казахстаном и Турцией.

