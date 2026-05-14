Совместные проекты Казахстана и Турции превысят $920 млн инвестиций
Это позволит создать более 3100 рабочих мест в нашей республике.
Сегодня 2026, 16:20
Фото: BAQ.kz
Президенту Касым-Жомарту Токаеву и Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану представили ряд совместных инвестиционных проектов двух стран, передает BAQ.kz.
В частности:
- в области Абай компания Miryıldız намерена построить горно-обогатительный комбинат;
- в Алматы İskefe Holding планирует запустить производство желатина;
- в Туркестанской области Orzax Group создает современное производство биологически активных добавок;
- в Актобе компания S Sistem Lojistik совместно с АО «Казпочта» формирует логистический центр на территории международного аэропорта;
- в Астане Tiryaki Holding строит завод по глубокой переработке пшеницы и гороха.
Реализация данных проектов позволит привлечь свыше 920 млн долларов инвестиций и создать более 3100 рабочих мест в Казахстане.
Заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин доложил главам государств, что на сегодняшний день с участием турецких компаний в нашей стране осуществлено порядка 100 инвестиционных проектов на общую сумму около 4 млрд долларов в различных секторах экономики.
В настоящее время продолжается работа в рамках еще 50 совместных проектов общей стоимостью порядка 4 млрд долларов. Это отражает высокий уровень инвестиционного взаимодействия между Казахстаном и Турцией.
