Казахстан и Узбекистан хотят убрать квоты для автоперевозчиков
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Казахстан и Узбекистан договорились дополнительно обменяться 20 тысячами разрешений на международные автоперевозки в 2026 году. Стороны хотят упростить работу перевозчиков и снизить зависимость от ежегодных квот, передает BAQ.KZ.
Решение приняли на заседании казахстанско-узбекской комиссии по международному автомобильному сообщению в Самарканде.
Дополнительные разрешения нужны для стабильной перевозки грузов между двумя странами. Казахстан и Узбекистан договорились до конца года проработать переход на неограниченный обмен электронными разрешениями.
Если такой механизм запустят, перевозчики смогут выполнять рейсы без ограничений, связанных с ежегодным количеством разрешительных бланков.
На встрече стороны отдельно обсудили транзит. Речь идет о сокращении административных процедур и упрощении перевозок через территории двух стран.
Еще одной темой стало развитие дорог и транспортной инфраструктуры. Казахстан и Узбекистан намерены обмениваться опытом в содержании автодорог и координировать развитие транспортно-логистических маршрутов.
Стороны отметили рост грузоперевозок между странами и договорились поэтапно устранять барьеры, которые мешают двустороннему и транзитному сообщению.
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