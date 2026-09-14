Казахстан и Узбекистан хотят убрать квоты для автоперевозчиков

Казахстан и Узбекистан договорились дополнительно обменяться 20 тысячами разрешений на международные автоперевозки в 2026 году. Стороны хотят упростить работу перевозчиков и снизить зависимость от ежегодных квот, передает BAQ.KZ.

Решение приняли на заседании казахстанско-узбекской комиссии по международному автомобильному сообщению в Самарканде.

Дополнительные разрешения нужны для стабильной перевозки грузов между двумя странами. Казахстан и Узбекистан договорились до конца года проработать переход на неограниченный обмен электронными разрешениями.

Если такой механизм запустят, перевозчики смогут выполнять рейсы без ограничений, связанных с ежегодным количеством разрешительных бланков.

На встрече стороны отдельно обсудили транзит. Речь идет о сокращении административных процедур и упрощении перевозок через территории двух стран.

Еще одной темой стало развитие дорог и транспортной инфраструктуры. Казахстан и Узбекистан намерены обмениваться опытом в содержании автодорог и координировать развитие транспортно-логистических маршрутов.

Стороны отметили рост грузоперевозок между странами и договорились поэтапно устранять барьеры, которые мешают двустороннему и транзитному сообщению.