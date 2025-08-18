Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев встретился с Председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, которая прибыла в Казахстан с официальным визитом. Итогом встречи стало подписание Дорожной карты по развитию сотрудничества, передает BAQ.KZ.

Маулен Ашимбаев поздравил членов делегации с наступающим Днём Независимости Узбекистана и отметил важность поддержания высокого темпа взаимодействия, заданного Главами двух государств. Он подчеркнул, что тесные политические контакты, активное экономическое взаимодействие и культурно-гуманитарные связи между странами стали результатом доверительных отношений лидеров — Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева.

На встрече обсуждались результаты работы Комиссии по сотрудничеству между Палатами Парламентов Казахстана и Узбекистана и определены задачи по реализации политического, экономического и культурного потенциала Центральной Азии в рамках Межпарламентского форума. Дорожная карта позволит активизировать обмен опытом в законотворческой деятельности, проводить совместные мероприятия и консультации, а также развивать взаимодействие между комитетами и аппаратами палат.

Особое внимание стороны уделили поддержке проектов в водно‑энергетической, транспортно‑логистической и экологической сферах, а также инициатив, направленных на развитие сельского хозяйства, машиностроения, образования, цифровизации и обеспечение продовольственной безопасности. Также обсуждалось развитие духовной дипломатии в рамках предстоящего Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Танзила Нарбаева выразила признательность за усилия Казахстана в развитии региона Центральной Азии и укреплении казахстанско-узбекских связей, подчеркнув важность продвижения идей мира, согласия и терпимости между религиями и культурами.

В рамках визита в Казахстан Председатель Сената Олий Мажлиса примет участие в работе Казахстанско-Узбекского форума научно-творческой интеллигенции, встретится с членами Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, а также ознакомится с деятельностью Международного финансового центра "Астана" и Astana Hub.