В Ташкенте состоялась встреча представителей Высшей аудиторской палаты Казахстана и Счетной палаты Узбекистана. По ее итогам стороны подписали план мероприятий по развитию сотрудничества в сфере государственного аудита на 2026–2028 годы, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, документ предусматривает расширение профессионального взаимодействия между высшими органами аудита двух стран.

План включает обмен опытом и лучшими практиками в сфере государственного аудита, проведение рабочих встреч и экспертных консультаций, а также развитие методологического сотрудничества.

Отмечается, что документ разработан во исполнение меморандума о взаимопонимании, который был подписан в 2025 году на полях XXV Конгресса Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ) в египетском Шарм-эль-Шейхе.

Член Высшей аудиторской палаты Казахстана Рустем Нурпеисов подчеркнул, что взаимодействие двух стран позволит повысить эффективность государственного управления.

"Совместная работа высших органов аудита позволит повысить прозрачность, укрепить доверие и эффективность государственного управления в Казахстане и Узбекистане", - отметил он.

По информации ведомства, реализация подписанного плана должна стать дополнительным шагом к укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и Узбекистаном и развитию сотрудничества между высшими органами аудита двух стран.