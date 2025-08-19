В Астане состоялся первый Казахско-узбекский форум научно-творческой интеллигенции под председательством спикеров палат парламентов двух стран. В мероприятии приняли участие представители науки, культуры, образования и искусства, обсудившие перспективы укрепления гуманитарного взаимодействия. Подробнее — в материале BAQ.KZ.

Маулен Ашимбаев, председатель Сената Парламента РК, подчеркнул, что развитие культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Узбекистаном является одним из ключевых приоритетов региональной политики.

"Особую важность имеют человеческие контакты, которые формируют и укрепляют дружбу между нашими братскими народами", — отметил он.

По его словам, для этнических узбеков, проживающих в Казахстане, созданы все условия для изучения родного языка и сохранения традиций, успешно работают школы, театры, СМИ. В Узбекистане проживают более 800 тысяч этнических казахов, где также действуют культурные центры и образовательные программы.

"Сегодня молодежь двух стран общается не только на форумах, но и ежедневно в социальных сетях, онлайн-проектах, совместных стартапах. Когда сборная Узбекистана впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу, тысячи казахстанцев поздравляли и поддерживали её. Эта искренняя поддержка говорит о подлинном чувстве единства в нашем общем регионе", — подчеркнул Ашимбаев.

Он добавил, что около пяти тысяч студентов из Узбекистана обучаются в казахстанских вузах, а казахстанские студенты получают образование в Ташкенте и других городах. Открываются филиалы национальных университетов.

"Это значит, что молодёжь растёт в атмосфере доверия и сотрудничества – вместе учится, реализует свои идеи, выстраивает связи, которые станут основой долгосрочного партнёрства", — сказал спикер Сената.

Отдельное внимание он уделил науке и культурным инициативам. В прошлом году в Астане состоялся Форум историков Центральной Азии, показавший необходимость объективного переосмысления общей истории. Кроме того, в столице был открыт памятник Алишеру Навои, в Алматы прошла юбилейная выставка Урала Тансыкбаева, а в Узбекистане готовят перевод романа "Путь Абая" к 180-летию великого казахского мыслителя.

"Сегодня наши страны формируют новый образ Центральной Азии – региона, который чтит прошлое, вдохновляет на творчество и открыт миру", — резюмировал Ашимбаев.

О научном сотрудничестве рассказал Зиябек Кабульдинов, директор Института истории и этнологии имени Ч. Валиханова. Он назвал форум "уникальным событием", позволяющим расширить горизонты совместных исследований.

"Казахстан и Узбекистан связывают многовековые историко-культурные связи. Сегодня мы обсуждаем проведение конференций, запуск совместных проектов и работу в архивах России, Китая и Узбекистана", — отметил он.

Учёный подчеркнул, что в Казахстане готовится семитомное издание "История Казахстана" на трёх языках, которое может представлять интерес для узбекских коллег. Он также рассказал о молодежных инициативах:

"Недавно около 15 молодых казахстанских учёных приняли участие в летней школе историков в Узбекистане. Такие шаги крайне важны, потому что именно молодежь будет продолжать наши научные и культурные традиции".

О культурной дипломатии и символике совместных проектов говорила Екатерина Резникова, сотрудник Государственного музея искусств имени Абылхана Кастеева.

"Казахстан и Узбекистан — братские республики, которых объединяет общая история, культура и традиции. В последние годы мы наблюдаем активизацию культурного взаимодействия", — сказала она.

По её словам, выставки и совместные издательские инициативы становятся яркими примерами такого сотрудничества. В частности, в музее Кастеева в этом году прошла юбилейная выставка художника Мурала Константинополя, чьё творчество объединило Казахстан и Узбекистан.

"Это очень символично, что именно личность художника стала объединяющим началом. Совместные проекты обладают большим потенциалом для развития новых направлений взаимодействия в сфере культуры и искусства", — отметила Резникова.

Форум показал, что культурное и научное сотрудничество Казахстана и Узбекистана становится всё более масштабным. Участники выразили уверенность, что новые проекты в сфере образования, искусства и науки придадут мощный импульс дальнейшему укреплению гуманитарных связей и единства в Центральной Азии.