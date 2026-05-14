Казахстан и Великобритания наращивают экономические связи

В Астане прошла встреча заместителя министра иностранных дел Казахстана Алибека Куантырова с торговым комиссаром Великобритании по Восточной Европе и Центральной Азии Дэвидом Ридом, передает BAQ.kz.

Главной темой переговоров стало расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Великобританией. Стороны также обсудили подготовку к заседанию Межправительственной комиссии по сотрудничеству в сферах торговли, науки, технологий и культуры.

Отмечено, что Казахстан остаётся ключевым партнёром Великобритании в Центральной Азии. Из около 5 млрд фунтов торговли с регионом почти 2,7 млрд приходится на Казахстан.

Особый акцент сделан на инвестициях в энергетику, добычу критически важных минералов, транспорт, логистику, цифровизацию, искусственный интеллект и образование. Также обсуждалось развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, который усиливает связь между Европой и Азией.

Стороны подчеркнули важность привлечения британского опыта и финансовых инструментов для реализации инфраструктурных и промышленных проектов в Казахстане. Отдельно отмечено расширение сотрудничества в сфере образования и присутствия британских университетов в стране.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение укреплять стратегическое партнёрство и развивать практическое сотрудничество в ключевых отраслях экономики.