Депутаты Мажилис Парламента Республики Казахстан рассмотрели проект закона о ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республика Казахстан и Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщила депутат Мажилиса Айгуль Куспан, соглашение было подписано 24 апреля 2024 года в Астане и направлено на развитие стратегического партнерства и углубление сотрудничества между двумя странами.

Причина нового соглашения

Необходимость заключения документа связана с выходом Великобритании из Европейский союз в 2020 году. До этого времени отношения между странами регулировались Соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом, подписанным в 2015 году. Новое соглашение разработано на его основе и во многом повторяет его положения.

Стратегическое партнерство

Документ определяет правовые основы стратегического партнерства Казахстана и Великобритании. Он направлен на укрепление сотрудничества в политической, экономической, культурной и других сферах.

Основные направления сотрудничества

Соглашение охватывает широкий круг направлений взаимодействия, включая международную безопасность, предпринимательство, таможенное сотрудничество, обеспечение трудовых прав граждан, правосудие, защиту интеллектуальной собственности, энергетику, инвестиции, здравоохранение и образование.