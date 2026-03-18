Казахстан и Великобритания расширят сотрудничество в энергетике и инвестициях
Документ предусматривает развитие политического диалога и расширение сотрудничества в экономике, энергетике, инвестициях, образовании и других сферах.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутаты Мажилис Парламента Республики Казахстан рассмотрели проект закона о ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республика Казахстан и Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, передает корреспондент BAQ.KZ.
Как сообщила депутат Мажилиса Айгуль Куспан, соглашение было подписано 24 апреля 2024 года в Астане и направлено на развитие стратегического партнерства и углубление сотрудничества между двумя странами.
Причина нового соглашения
Необходимость заключения документа связана с выходом Великобритании из Европейский союз в 2020 году. До этого времени отношения между странами регулировались Соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом, подписанным в 2015 году. Новое соглашение разработано на его основе и во многом повторяет его положения.
Стратегическое партнерство
Документ определяет правовые основы стратегического партнерства Казахстана и Великобритании. Он направлен на укрепление сотрудничества в политической, экономической, культурной и других сферах.
Основные направления сотрудничества
Соглашение охватывает широкий круг направлений взаимодействия, включая международную безопасность, предпринимательство, таможенное сотрудничество, обеспечение трудовых прав граждан, правосудие, защиту интеллектуальной собственности, энергетику, инвестиции, здравоохранение и образование.
