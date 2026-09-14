Казахстан и Южная Корея обсудили лесные углеродные проекты и восстановление земель

Казахстан рассчитывает расширить сотрудничество с Южной Кореей в сфере лесовосстановления, углеродных проектов и борьбы с деградацией земель. Эти вопросы обсудили на министерском форуме «Республика Корея и Центральная Азия» в Сеуле, передает BAQ.KZ.

Казахстанскую делегацию представил вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев.

На форуме обсуждали управление лесами, восстановление деградированных земель, адаптацию к изменению климата, цифровые технологии и углеродные механизмы.

Отдельный блок был посвящен опыту Южной Кореи в спутниковом мониторинге лесов и реагировании на чрезвычайные ситуации. Участники рассмотрели развитие лесных углеродных активов и совместные проекты по восстановлению земель.

Казахстан представил свои планы по увеличению лесистости страны, лесовосстановлению и созданию насаждений на осушенном дне Аральского моря. В числе направлений названы развитие лесных питомников и усиление охраны лесов.

Отдельно обсуждались лесные углеродные проекты и привлечение частных инвестиций. По данным Минэкологии, в Казахстане уже сформирована законодательная база для реализации таких проектов и работы с углеродными механизмами.

По итогам форума стороны подтвердили готовность развивать совместные проекты по лесовосстановлению, борьбе с опустыниванием и адаптации лесных территорий к климатическим изменениям.