Казахстан и Южная Корея обсудили лесные углеродные проекты и восстановление земель
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Казахстан рассчитывает расширить сотрудничество с Южной Кореей в сфере лесовосстановления, углеродных проектов и борьбы с деградацией земель. Эти вопросы обсудили на министерском форуме «Республика Корея и Центральная Азия» в Сеуле, передает BAQ.KZ.
Казахстанскую делегацию представил вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев.
На форуме обсуждали управление лесами, восстановление деградированных земель, адаптацию к изменению климата, цифровые технологии и углеродные механизмы.
Отдельный блок был посвящен опыту Южной Кореи в спутниковом мониторинге лесов и реагировании на чрезвычайные ситуации. Участники рассмотрели развитие лесных углеродных активов и совместные проекты по восстановлению земель.
Казахстан представил свои планы по увеличению лесистости страны, лесовосстановлению и созданию насаждений на осушенном дне Аральского моря. В числе направлений названы развитие лесных питомников и усиление охраны лесов.
Отдельно обсуждались лесные углеродные проекты и привлечение частных инвестиций. По данным Минэкологии, в Казахстане уже сформирована законодательная база для реализации таких проектов и работы с углеродными механизмами.
По итогам форума стороны подтвердили готовность развивать совместные проекты по лесовосстановлению, борьбе с опустыниванием и адаптации лесных территорий к климатическим изменениям.
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