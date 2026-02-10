Казахстан наращивает промышленное производство, однако дальнейшее развитие обрабатывающего сектора требует системного подхода к обеспечению экономики сырьём. Об этом заявил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на расширенном заседании Правительства, говоря о долгосрочных приоритетах индустриальной политики, передает BAQ.KZ.

По его словам, в стране поставлена задача заблаговременно прорабатывать вопросы открытия производств более глубокого передела, чтобы обеспечить устойчивость промышленного роста.

"Главой государства поставлена задача по заблаговременной проработке вопросов открытия производств дальнейшего передела. В целом в прошлом году в стране было введено более двухсот новых промышленных объектов, ещё столько же находятся на завершающей стадии строительства. Это создаёт основу для дальнейшего расширения промышленного потенциала", — отметил Премьер-министр.

Отдельно Бектенов остановился на развитии автомобилестроения, которое в ближайшие годы должно стать одним из драйверов обрабатывающей промышленности. По его словам, запуск новых мощностей позволит кратно увеличить объёмы выпуска продукции.

"Два новых автозавода позволят более чем в два раза увеличить производство автомобилей - со 170 тысяч до 360 тысяч единиц в год. Это важный шаг для диверсификации экономики и создания новых рабочих мест. Вместе с тем устойчивый рост в обработке невозможен без надёжной сырьевой базы", — подчеркнул он.

Премьер-министр отметил, что ресурсный потенциал, сформированный в предыдущие десятилетия, сегодня практически исчерпан. В этой связи Правительство делает ставку на масштабное развитие геологоразведки.

"Ресурсная база, сформированная в прошлые периоды, сегодня практически истощена. Поэтому особое внимание будет уделено развитию геологоразведки. В прошлом году мы приступили к разработке детальной геологической карты масштаба 1:50 000 взамен действующей карты 1:200 000, которая была создана ещё в советское время", — сообщил Премьер-министр.

По его словам, в ближайшие три года государство существенно увеличит финансирование геологоразведочных работ. Объёмы инвестиций кратно превысят показатели предыдущих десятилетий.

"По вашему поручению в течение ближайших трёх лет в геологоразведку будет инвестировано порядка 500 миллионов долларов. Для сравнения: за последние 30 лет в эту сферу было вложено 760 миллионов долларов. Таким образом, мы выходим на принципиально новый уровень финансирования", — отметил Премьер-министр.

В рамках программы планируется исследовать обширные территории страны с применением современных методов разведки. Это позволит значительно расширить сырьевую базу для отечественной промышленности.

"Будет исследовано порядка 100 тысяч квадратных километров территории на наиболее перспективных участках. Работы охватят весь спектр – от сейсмических исследований до аэрогеофизики. Дополнительно ещё около 30 тысяч квадратных километров будут изучены на следующем этапе", — уточнил Олжас Бектенов.

Глава Правительства также указал на кадровую проблему в отрасли. Для выполнения столь масштабных задач требуется значительное количество профильных специалистов, дефицит которых сегодня ощущается особенно остро.

"Для проведения такого объёма геологоразведочных работ необходимо большое число квалифицированных специалистов. К сожалению, значительную часть этого кадрового потенциала мы в своё время утратили. Это одна из проблем, с которой мы сегодня сталкиваемся и которую будем системно решать", — заявил он.

При этом, по словам Премьер-министра, в геологоразведку активно привлекаются и частные инвестиции. Интерес бизнеса к отрасли постепенно растёт.