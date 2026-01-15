Авиакомпания Air Astana сообщила об изменениях в маршрутах ряда регулярных и чартерных рейсов в связи с закрытием воздушного пространства Ирана, передает BAQ.KZ.

По информации перевозчика, рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху и Медину будут выполняться в обход иранского воздушного пространства. В авиакомпании подчеркнули, что внимательно отслеживают развитие ситуации и при необходимости будут оперативно корректировать расписание полётов.

Пассажиров просят заранее проверять статус рейсов, поскольку возможны изменения во времени вылетов и прилётов в аэропорты назначения.

Air Astana рекомендует следить за обновлениями на официальных ресурсах авиакомпании и учитывать возможные задержки при планировании поездок.

FlyArystan также выступил с заявлением об облете воздушного пространства Ирана. В авиакомпании отметили, что на текущий момент ситуация с воздушным пространством Ирана повлияет на выполнение двух рейсов авиакомпании, запланированных на 17 января 2026 года: Атырау – Доха и Актау – Дубай.