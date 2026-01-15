  • 15 Января, 10:51

Казахстан изменил маршруты рейсов из-за закрытия воздушного пространства Ирана

Сегодня, 09:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 09:19
Сегодня, 09:19
161
Фото: pixabay.com

Авиакомпания Air Astana сообщила об изменениях в маршрутах ряда регулярных и чартерных рейсов в связи с закрытием воздушного пространства Ирана, передает BAQ.KZ.

По информации перевозчика, рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху и Медину будут выполняться в обход иранского воздушного пространства. В авиакомпании подчеркнули, что внимательно отслеживают развитие ситуации и при необходимости будут оперативно корректировать расписание полётов.

Пассажиров просят заранее проверять статус рейсов, поскольку возможны изменения во времени вылетов и прилётов в аэропорты назначения.

Air Astana рекомендует следить за обновлениями на официальных ресурсах авиакомпании и учитывать возможные задержки при планировании поездок.

FlyArystan также выступил с заявлением об облете воздушного пространства Ирана. В авиакомпании отметили, что на текущий момент ситуация с воздушным пространством Ирана повлияет на выполнение двух рейсов авиакомпании, запланированных на 17 января 2026 года: Атырау – Доха и Актау – Дубай.

Самое читаемое

Наверх