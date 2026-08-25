Казахстан изучает возможность поставок нефти по Баку – Супса

Казахстан рассматривает нефтепровод Баку - Супса как один из альтернативных маршрутов транспортировки нефти на фоне перебоев в работе КТК. Об этом сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.

По его словам, прямых переговоров с азербайджанской стороной по этому вопросу пока не было, однако определенные наработки уже имеются.

«Для этого мы должны, во-первых, у себя внутри, в Казахстане, определиться. Определенные заделы по переговорам имеются, прямых переговоров пока не было», - сказал министр.

Аккенженов отметил, что из-за атак на КТК Казахстан потерял около 3,5 млн тонн добычи нефти. По его словам, при наличии альтернативного маршрута эти объемы можно было бы перенаправить через порт Актау и далее по нефтепроводу Баку – Супса.

«Просто представьте: мы потеряли 3,5 млн тонн из-за атак на КТК, хотя могли эти объемы через порт Актау перенаправить по трубопроводу Баку – Супса. Его мощность, к слову, составляет 5 млн тонн. Тогда потери в денежном эквиваленте были бы намного ниже», — пояснил глава Минэнерго.

По мнению министра, развитие этого направления имеет важное значение для диверсификации экспортных маршрутов Казахстана.

«Сейчас я, как министр энергетики, понимаю, что для Казахстана Баку – Супса жизненно необходим как один из альтернативных маршрутов транспортировки. Противники этого трубопровода и этого маршрута, наверное, недопонимают объем тех потерь, которые Казахстан получил в связи с этими атаками», — заявил Аккенженов.

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