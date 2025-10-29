Казахстан стал первой страной Центральной Азии и одной из десяти стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), достигших целевого показателя по снижению преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний (НИЗ) на 25% к 2025 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минздрав.

Этот результат отмечен ВОЗ как значимое достижение в укреплении системы общественного здоровья.

Наибольший вклад в успех внесла реализация комплексных мер по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. С 2017 по 2024 годы в стране открыто 85 инсультных центров, что позволило значительно снизить показатели смертности и инвалидности после инсультов. Так, за 9 месяцев 2025 года в инсультных центрах пролечено 39 447 пациентов, при этом стационарная летальность составила всего 11,3% — один из самых низких показателей за последние годы. Доля проведённого тромболизиса при ишемическом инсульте достигла 6%, а нейрохирургическая активность — 5%.

Координацию работы инсультной службы обеспечивает Республиканский координационный центр по проблемам инсульта на базе Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения РК, который методически и организационно поддерживает 85 инсультных центров страны, включая центры III и II уровней и медицинские организации с инсультными койками.

В честь Всемирного дня борьбы с инсультом сегодня, 29 октября, на базе Национального координационного центра экстренной медицины в Астане проходит День открытых дверей. Мероприятие организовано совместно с Национальным научным центром развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой при поддержке ВОЗ. Цель акции — повысить осведомлённость населения о профилактике инсульта, факторах риска и важности раннего выявления заболеваний.

В рамках Дня открытых дверей предусмотрены бесплатная экспресс-диагностика, измерение артериального давления, уровня холестерина и глюкозы, консультации невролога, терапевта, кардиолога и специалистов по здоровому образу жизни, а также распространение информационных материалов о факторах риска инсульта.

Министерство здравоохранения выразило благодарность врачам и организаторам здравоохранения за вклад в укрепление системы профилактики и лечения неинфекционных заболеваний, благодаря которому тысячи казахстанцев получают шанс на выздоровление и качество жизни.