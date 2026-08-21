«Казахстан меняет утечку умов на приток талантов» — Саясат Нурбек

Казахстан постепенно переходит от модели «утечки умов» к притоку и циркуляции талантов. Об этом министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек заявил на National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке» в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, сегодня в Казахстане работают 33 филиала ведущих зарубежных университетов, а в отечественных вузах обучаются более 37 тыс. иностранных студентов из 92 стран.

«Мы постепенно меняем традиционную логику утечки умов на приток и циркуляцию талантов. Казахстан формирует собственную образовательную и исследовательскую экосистему, способную привлекать студентов и ученых из других стран», – отметил Саясат Нурбек.

Одновременно растет и число казахстанских студентов. Если в 2020 году общий контингент составлял около 618 тыс. человек, то сегодня он превышает 740 тыс. По прогнозам министерства, в перспективе этот показатель может приблизиться к 1 млн студентов.

Нурбек также отметил рост интереса молодежи к техническому и профессиональному образованию. За последние четыре года число обучающихся, выбирающих это направление, увеличилось примерно на 14%.

«Это хороший тренд. Молодежь постепенно понимает, что необязательно выбирать только высшее образование. Все больше молодых людей обращаются к техническому и профессиональному образованию», – сказал министр.

Кроме того, около 500 образовательных программ были пересмотрены и обновлены, а 27 казахстанских колледжей прошли международные процедуры сертификации и аккредитации.

По словам главы МНВО, следующий этап развития системы образования связан с повышением качества подготовки, развитием современных навыков и более тесной связью вузов и колледжей с рынком труда.