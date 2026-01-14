Казахстан модернизировал тысячу сельских школ и построил 162 новые
По итогам 2025 года в Казахстане завершено строительство 162 школ, что обеспечило почти 236 тыс. ученических мест. Из них 112 школ возведены в рамках национального проекта "Келешек мектептері", передает BAQ.KZ.
Ввод новых образовательных организаций позволил решить проблемы 27 трехсменных и 11 аварийных школ, а также ликвидировать дефицит 160 тыс. ученических мест. Работа велась за счет бюджетных средств и привлеченных инвестиций.
Национальный проект "Келешек мектептері", инициированный Главой государства, стал одним из ключевых событий в сфере образования. В рамках проекта построено 112 школ нового формата на 206 тыс. ученических мест, более 40% из которых расположены в сельской местности. По итогам 2024 года уже были введены в эксплуатацию 105 школ на 254 тыс. ученических мест.
За счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования в 2025 году построено 18 новых школ на 13 тыс. ученических мест. Кроме того, за счет возвращенных активов возведены две школы в Каражале и на станции Манадырь области Ұлытау, а также детский сад в Северо-Казахстанской области. По линии Специального государственного фонда профинансировано 8 объектов образования, включая 5 школ, 2 детских сада и 1 общежитие.
Дополнительно за счет республиканского и местного бюджетов, а также частных инвестиций построено 30 школ на почти 16 тыс. ученических мест.
Помимо строительства новых объектов, проведены масштабные работы по улучшению действующей инфраструктуры:
-
обновлены 209 школ в рамках программы реновации;
-
модернизированы 1 тысяча сельских школ по современным стандартам;
-
для сельских школ закуплены 1 196 современных предметных кабинетов.
Ввод новых школ позволил полностью ликвидировать трехсменное обучение в городах Астана, Алматы, Шымкент, а также в Карагандинской и Кызылординской областях.
