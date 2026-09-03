Казахстан может экспортировать цифровые решения в Лаос – Мадиев

Казахстан может экспортировать в Лаос отечественные решения в сфере электронного правительства и GovTech. Об этом в ходе переговоров во Дворце Независимости сообщил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит проявил интерес к сотрудничеству с Казахстаном в сфере цифровой трансформации.

"Сегодня с профильным министерством Лаоса мы подпишем меморандум о сотрудничестве в сферах цифровизации, телекоммуникаций и искусственного интеллекта. Документ охватывает цифровую трансформацию, реинжиниринг бизнес-процессов и экспорт казахстанских GovTech-решений. В Казахстане уже есть необходимая цифровая инфраструктура и опыт. Поэтому существует большой потенциал для экспорта таких решений. Мы уже начали соответствующие переговоры", — сказал Жаслан Мадиев.

Вице-премьер также отметил, что перспективным направлением сотрудничества двух стран может стать космическая отрасль. Казахстан способен производить малые космические аппараты, в том числе спутники дистанционного зондирования Земли.

"Мы создаем международную спутниковую группировку и привлекаем к ней различные страны. В прошлом году мы заключили первые контракты на экспорт спутников дистанционного зондирования Земли. Каждая страна, присоединяющаяся к проекту, вносит свой вклад в расширение спутниковой группировки. Вместе с тем она получает доступ к информационным системам, возможность подготовки инженеров и наземную станцию управления на своей территории", — отметил министр.

По словам Жаслана Мадиева, Казахстан входит в число 25 ведущих стран мира в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства. В этой связи отдельные отечественные решения системы eGov могут быть предложены Лаосу.