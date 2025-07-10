Пакистан намерен наладить прямое железнодорожное сообщение с Казахстаном, Россией и Беларусью, передаёт BAQ.KZ. Об этом 9 июля заявил спецпомощник премьер-министра Пакистана по вопросам промышленности Харун Ахтар Хан. По его словам, в настоящее время ведётся работа сразу по двум проектам, один из которых уже перешёл в стадию подготовки технико-экономического обоснования.

Есть два проекта, по одному из которых мы подписали соглашение о подготовке технико-экономического обоснования между Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном, чтобы железнодорожное сообщение стало реальностью и было связано с Казахстаном, Белоруссией и Россией и чтобы реализовать все это на основе пилотного проекта, — передаёт издание ТАСС слова политика.

Кроме того, Пакистан планирует запуск первого грузового поезда в Россию. Как подчеркнул представитель правительства, этот шаг станет важным звеном в развитии будущей торговли и промышленного сотрудничества не только с Россией, но и со странами Центральной Азии, включая Казахстан.