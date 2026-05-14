Казахстан может потерять миллиарды кубометров воды: какие регионы уже в зоне риска
К 2030 году речной сток в Казахстане может сократиться на 2 млрд кубометров, а в девяти регионах уже фиксируется структурный дефицит воды.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане проблема нехватки воды перестает быть прогнозом на далекое будущее и становится реальностью уже сегодня. Сразу несколько регионов страны живут в условиях структурного дефицита водных ресурсов, в сельском хозяйстве в отдельных случаях теряется до 60% воды, а к 2030 году общий речной сток может сократиться еще на 2 млрд кубометров. Такие данные содержатся в официальном ответе Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан на запрос корреспондента BAQ.KZ.
Еще несколько лет назад тема водного кризиса чаще звучала в экспертных кругах, однако сегодня о рисках открыто говорит уже само государство. Согласно прогнозам, климатические изменения, рост населения, развитие промышленности и зависимость от трансграничных рек усиливают давление на водный баланс страны.
"С учетом климатических и экономических изменений речной сток к 2030 году может сократиться в среднем на 2 млрд кубометров", – сообщили в министерстве.
Какие регионы уже испытывают дефицит
Как выяснилось, нехватка воды – это уже не угроза, а текущая реальность для целого ряда областей.
По данным ведомства, структурный дефицит фиксируется в бассейнах, охватывающих Карагандинскую, Улытаускую, Акмолинскую, Северо-Казахстанскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Кызылординскую, Жамбылскую и Туркестанскую области. То есть речь идет сразу о центре, западе и юге страны.
При этом наиболее благополучными остаются юго-восточная и восточная части Казахстана – районы бассейнов Ертиса и Балхаша.
Нура-Сарысуский бассейн министерство называет наименее обеспеченным собственными водными ресурсами.
Куда уходит казахстанская вода
Самый болезненный вопрос – не только нехватка воды, но и огромные потери того, что уже есть.
По информации министерства, около 60% всего водозабора в стране приходится на сельское хозяйство. Именно там фиксируются самые серьезные утечки.
"Основная доля водозабора приходится на сельское хозяйство, где наблюдаются наибольшие непродуктивные потери воды, которые в отдельных случаях достигают 60%", – говорится в ответе ведомства.
Что будет, если ничего не менять
В министерстве прямо говорят: нагрузка будет только расти.
Население страны увеличивается, развивается промышленность, растет животноводство, расширяется аквакультура. Все это означает только одно – потребление воды будет расти быстрее, чем восстанавливаются ресурсы.
Добавляет рисков и внешняя зависимость. Казахстан получает значительную часть воды по трансграничным рекам, а значит ситуация зависит не только от погоды, но и от действий соседних стран.
Ответ государства – 42 новых водохранилища
Чтобы не допустить водного кризиса, государство запускает одну из крупнейших водных программ за последние годы.
До 2030 года планируется:
– построить 42 новых водохранилища;
– реконструировать 37 действующих;
– модернизировать 14,5 тысячи километров каналов;
– обновить 110 гидротехнических сооружений.
По расчетам министерства, это позволит дополнительно накопить 2,6 млрд кубометров воды, сократить зависимость от соседних государств на 15% и снизить потери в каналах с нынешних 47–50% до 35%.
Что уже сделано
Только в 2025 году в стране реализуются 147 инфраструктурных проектов, из которых 53 уже завершены.
За это время модернизировано 677 километров ирригационных сетей, реконструированы четыре крупных водохранилища, построены и обновлены 15 групповых водопроводов. Кроме того, в Туркестанской области строятся новые водохранилища "Байдибек ата" и "Каракуыс".
Китай, Узбекистан и вопрос больших рек
Отдельная тема – трансграничные реки Сырдарья, Или и Ертис.
По данным профильного ведомства, ситуация по ним находится на постоянном контроле. Так, в апреле этого года в Бухаре страны Центральной Азии согласовали лимиты водозабора на вегетационный сезон 2026 года.
С Узбекистане Казахстан уже подписал новое соглашение по совместному управлению водами бассейна Сырдарьи.
А вот в переговорах с КНР остается нерешенный вопрос.
"Основным вопросом в водохозяйственном сотрудничестве с КНР является отсутствие нормативно-правовой базы по делению водных ресурсов трансграничных рек", – заявили в министерстве.
Специалисты отметили, что по итогам работ Совместной комиссии, Рабочих групп и на основе принципов добрососедских отношений обеспечивается сохранение притока воды по рекам Иле и Ертис на приграничном гидропосту на среднемноголетнем уровне.
И если сегодня государство говорит о дефиците как о структурной проблеме, значит вопрос воды для Казахстана постепенно становится не коммунальной темой, а вопросом экономики, продовольственной безопасности и будущего целых регионов.
Самое читаемое
- Легенда казахского кино Меруерт Утекешева провела творческий вечер в Актюбинской области
- Квартет подозреваемых в терроризме возвращен в Казахстан
- Связь и интернет в Казахстане ждут масштабные изменения
- Почему визит Эрдогана в Казахстан важен для всего региона
- Следователь из Семея раскрыла убийство в России десятилетней давности