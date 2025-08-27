В Казахстане рассматривается возможность снижения разрешённой скорости движения в населённых пунктах. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев, отвечая на вопросы о безопасности дорожного движения и числе ДТП с участием детей, передает BAQ.KZ.

По его словам, несмотря на первоначальный рост аварийности, сейчас полиция фиксирует снижение темпов роста ДТП и числа пострадавших. Глава комитета пояснил, что резкий всплеск статистики в начале года был связан не с ухудшением ситуации на дорогах, а с изменениями в правилах учёта и регистрации ДТП.

"На сегодняшний день в результате принятых практических и законодательных мер темпы роста снижены практически на 30 процентов. Если в начале года рост составлял около 60–70 процентов, сейчас показатель равен 30 процентам", — отметил Султанбаев.

Что касается инициативы по снижению скорости, представитель МВД уточнил, что вопрос находится в проработке.

С выходом депутатов Парламента обсуждения продолжатся, а окончательное решение будет принято в рамках объявленного главой МВД "Года профилактики" и в соответствии с принципами верховенства закона.