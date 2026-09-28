Казахстан может увеличить экспорт в Австрию на 637,5 млн долларов

Казахстан рассматривает возможность увеличить экспорт обработанной продукции в Австрию на 637,5 млн долларов. Такой потенциал рассчитан по 100 товарным позициям, от металлургии и нефтехимии до продуктов питания и машиностроения, передает BAQ.KZ.

Об этом говорили на встрече в Астане вице-министра торговли и интеграции Айдара Абилдабекова с делегацией Австрии во главе с председателем Группы парламентской дружбы «Казахстан - Австрия» Маркусом Хофером.

Стороны обсуждали, как превратить этот потенциал в конкретные поставки, инвестиции и совместные проекты.

За январь-июль 2026 года товарооборот между Казахстаном и Австрией составил 159,9 млн долларов. Казахстанский экспорт за этот период вырос в 2,4 раза и достиг 7,64 млн долларов.

На что делают ставку

Самый большой резерв Казахстан видит в продукции с высокой добавленной стоимостью.

Дополнительный экспорт металлургической продукции оценивается в 326,6 млн долларов. По нефтехимии потенциал составляет 139,6 млн долларов, по продукции пищевой промышленности почти 97 млн долларов.

«Для нас важно не просто увеличить объем торговли, а расширить присутствие казахстанской продукции на европейском рынке. Мы видим конкретные товарные позиции и компании, которые уже сегодня могут работать в этом направлении», - отметил вице-министр торговли и интеграции Айдар Абилдабеков.

Маркус Хофер сообщил, что австрийская сторона заинтересована в закупках растительного масла из Казахстана.

Интерес для Австрии представляют производство и переработка зерновой продукции, развитие проектов в сфере искусственного интеллекта и другие направления с потенциалом для сотрудничества.

Стороны обсудили расширение поставок казахстанской продукции на австрийский рынок и реализацию совместных проектов.

Что еще хотят развивать

Отдельное внимание уделили транспортно-логистическим связям.

Казахстан и Австрия заинтересованы в расширении грузоперевозок по железной дороге и через Каспийское море.

Стороны намерены работать над увеличением потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута, развитием логистической инфраструктуры и повышением эффективности перевозок.

Еще одно направление связано с агропромышленным комплексом. Казахстан готов наращивать поставки в Австрию зерна, муки, мяса, птицы, рыбы, меда, семян льна и органической продукции.

Стороны обсудили и совместные проекты в сфере глубокой переработки металлургического и минерального сырья.

Переговоры по расширению торговли и сотрудничества продолжатся на предстоящем заседании Межправительственной комиссии и Делового совета в Вене.

Для Казахстана теперь задача состоит в том, чтобы превратить обозначенный экспортный потенциал в реальные контракты, новые поставки и долгосрочные партнерства с австрийским бизнесом.