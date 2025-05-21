Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан подготовило проект приказа, которым планируется ввести временный запрет на ввоз отдельных видов каменной продукции из третьих стран, передает BAQ.KZ. Документ уже размещён для публичного обсуждения на платформе "Открытые НПА" и доступен для комментариев до 2 июня.

Согласно тексту проекта, речь идёт о трёхмесячном ограничении на импорт таких товаров, как брусчатка, бордюрные камни, гранитные плиты для строительства и памятников, а также полированный или обработанный гранит весом более 10 килограммов. Запрет будет распространяться на все виды транспорта - воздушный, железнодорожный и автомобильный.

В министерстве поясняют, что мера направлена на поддержку отечественных производителей. Ожидается, что временное ограничение позволит казахстанским камнедобывающим и обрабатывающим предприятиям получить больше заказов и загрузить производственные мощности, а также снизить зависимость от импорта в сфере строительных материалов.

На фоне растущего спроса на гранит и декоративный камень, особенно в сегментах благоустройства и мемориальной архитектуры, инициатива может стать значимым шагом в сторону импортозамещения и укрепления внутреннего рынка.

Обсуждение проекта приказа продлится до 2 июня. После рассмотрения всех замечаний и предложений документ может быть утверждён и вступить в силу в ближайшие месяцы.