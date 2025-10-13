АО "НК "КазМунайГаз" приступило к бурению первой поисковой скважины на участке Озен Северный в Мангистауской области, передает BAQ.KZ.

Контракт на недропользование КМГ получил в июне текущего года. Минимальная рабочая программа предусматривает бурение двух поисковых скважин глубиной 2000 и 1650 метров.

Ранее дочерняя компания КМГ завершила современные сейсморазведочные работы 3D по проекту "Озен Северный" на площади 400 кв. км, что позволило уточнить геологическое строение участка.

Первая поисковая скважина станет ключевым этапом геологоразведочных работ. Результаты бурения помогут определить перспективы нефтегазоносности региона и уточнить запасы сырья.

КазМунайГаз активно расширяет геологоразведочные проекты по всей стране. В 2025 году компания пробурила первую глубокую поисковую скважину на участке Тургай Палеозой (5585 м) в Кызылординской области и завершила бурение на участке Каражар (3250 м) в Актюбинской области.

По данным компании, реализация новых проектов направлена на пополнение ресурсной базы Казахстана, развитие нефтегазовой отрасли и стимулирование социально-экономического роста регионов.

В целом КМГ ведёт масштабные геологоразведочные исследования в Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Кызылординской областях, в том числе с привлечением международных инвесторов.