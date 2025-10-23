Внедрение искусственного интеллекта в государственное управление в Казахстане позволит постепенно оптимизировать госаппарат и автоматизировать часть функций, однако полностью заменить чиновников технология не сможет. Об этом на брифинге в Сенате Парламента РК заявил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в правительстве уже ведётся масштабная работа по аудиту всех государственных функций, чтобы определить, какие из них можно передать на автоматизацию без ущерба качеству управления.

"Чтобы вы понимали, на сегодня порядка 40 тысяч человек. Первым делом в этом году мы совместно с Министерством национальной экономики, с Министерством финансов проводили работу, так называемый аудит, создание вообще справочников всех функций. Эти функции описаны в разных законах — есть правила, есть законы, в которых прописывается, что такой-то госорган делает то, этот госорган в таких случаях делает то. И вот сама задача собрать все эти функции в один реестр — большая задача. Первым делом мы проводим такую работу."

По результатам анализа будет сформирован единый реестр функций всех госорганов. Следующим этапом станет системное определение групп функций, которые можно автоматизировать с помощью искусственного интеллекта.

"Вторым делом уже будут выявляться системно группы функций, которые легко и с меньшими рисками могут быть автоматизированы с помощью искусственного интеллекта. Следующим этапом мы уже можем сказать, какие, может быть, существуют должности в государственной службе, которые полностью можно заменить искусственным интеллектом."

При этом вице-министр подчеркнул, что полностью автоматизировать чиновничий аппарат невозможно, так как большинство госслужащих выполняют широкий спектр задач, где необходим человеческий фактор.

"Сегодня искусственный интеллект хорошо себя проявляет только в некоторых типовых функциях. Человек, как обычно, не выполняет только одну функцию. У госслужащих очень большой набор задач, которые нужно выполнять. Да, можно будет какие-то функции с разных людей убрать, рутинные процессы, и тем самым потихоньку сокращать. Но точных прогнозов, кого можно заменить, сейчас нет."

Мун привёл пример: в госорганах внедрён переводчик на казахский язык, работающий на базе искусственного интеллекта, который функционирует в закрытой сети без подключения к интернету.

"Мы создали вот этого ИИ-переводчика. Он работает в закрытой сети на базе искусственного интеллекта. Но если пользоваться только им и не давать его в дальнейшем казаховеду, человеку, который правильно переводит, всё это оформляет, то это невозможно — там очень много ошибок, и его нужно дорабатывать. Казаховеды могут быстрее пропускать через себя больше информации и оказывать больше услуг, чем это было возможно ранее. Раньше мне нужно было за неделю отправлять информацию и стоять в очереди, сейчас я могу с нашим переводчиком сделать это намного быстрее."

Таким образом, внедрение ИИ не приведёт к резкому сокращению чиновников, но позволит перераспределить нагрузку и повысить производительность.

"Безусловно, искусственный интеллект будет автоматизировать в будущем всё больше и больше процессов и косвенно должен повлиять на оптимизацию", — отметил вице-министр.