Аномальные погодные условия охватят Казахстан в пятницу, 27 июня, передает BAQ.KZ. Об этом предупредили в РГП "Казгидромет", опубликовав штормовое предупреждение. Страну ожидают ливни, грозы, град, шквалистый ветер и пыльные бури, а в отдельных регионах - чрезвычайная жара и высокая угроза природных пожаров.

Согласно прогнозу, атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на всей территории Казахстана. В западных, северных, восточных и центральных регионах пройдут сильные дожди с грозами, местами возможен град. Ожидается усиление ветра до опасных значений.

На юге Казахстана столбики термометров поднимутся до экстремальных значений. Жару усугубят пыльные бури, способные резко ухудшить видимость на дорогах.

Синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность сразу в нескольких регионах, включая Жамбылскую, Кызылординскую, Туркестанскую, Алматинскую, Карагандинскую, Костанайскую, Улытаускую и Восточно-Казахстанскую области. Высокий риск возгораний сохраняется также в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Абайской областях.

"Тем, кто находится в зонах повышенной пожарной опасности, рекомендуем не разводить открытый огонь и соблюдать меры предосторожности", - отметили в пресс-службе "Казгидромета".

Жителям страны советуют по возможности избегать длительного пребывания на улице, особенно в дневные часы, ограничить поездки в непогоду и внимательно следить за штормовыми предупреждениями.