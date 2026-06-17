Казахстан накроют грозы и 38-градусная жара

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 17 июня сразу в нескольких регионах Казахстана. В стране ожидаются грозы, сильные дожди, град, шквалистый ветер, а также жара до 38 градусов. По данным Казгидромета, наиболее сложная погодная обстановка прогнозируется в северных, центральных и восточных областях.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях и области Улытау местами ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 20 м/с. В Астане днем также прогнозируются дождь и гроза, ветер усилится до 15 м/с. Одновременно в ряде регионов сохранится сильная жара. Температура воздуха местами достигнет 35–38 градусов в Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской, Атырауской и других областях.

В Мангистауской области синоптики предупреждают о пыльной буре, а в районе Алакольских озер порывы ветра могут достигать 23–28 м/с. Практически во всех регионах страны сохраняется высокая или чрезвычайная пожарная опасность. Наиболее сложная ситуация ожидается в Карагандинской, Абайской, Туркестанской, Кызылординской и ряде других областей.

Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности, избегать длительного пребывания на солнце и быть осторожными во время грозы и сильного ветра.