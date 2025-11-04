В РГП "Казгидромет" предупредили о резком ухудшении погоды 5 ноября, которое затронет сразу несколько регионов страны, передает BAQ.KZ.

В Жамбылской области ночью в горных районах ожидается сильный снег, а на западе, юге и востоке, включая горные районы, прогнозируется гололед и туман. Сильный ветер будет достигать 15–20 метров в секунду, создавая опасные условия для передвижения, особенно в Таразе, где временами ожидаются туман и гололед.

Костанайская область встретит ночь и утро с туманом на западе, севере и востоке, а днем на этих же территориях ожидаются низовая метель и гололед. Ветер будет усиливаться до 15–20 метров в секунду, создавая дополнительные трудности для водителей и пешеходов. В Костанае также прогнозируются низовая метель и гололед, ночью и утром туман, а порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

В Акмолинской области ночью и днем на разных территориях ожидается низовая метель, ветер будет меняться с северо-восточного на юго-западный, с порывами до 20 метров в секунду. Мангистауская область столкнется с пыльной бурей, особенно на юге, западе и в центре, где ветер достигнет 15–20 метров в секунду.

Северо-Казахстанская и Павлодарская области будут бороться с низовой метелью и сильными порывами ветра до 23 метров в секунду. В Карагандинской области ночью и утром ожидаются сильные метели на севере и востоке.

На юге Алматинской области прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега, в горных районах ожидается мощный снегопад, гололед и туман. Алматы и Конаев встретят день с дождем, снегом, туманом и гололедом, создавая серьезные сложности для жителей и транспорта.

Служба "Казгидромет" настоятельно рекомендует жителям всех затронутых регионов соблюдать осторожность, избегать необязательных поездок и учитывать изменения погодных условий при планировании дня, а также следить за обновлениями прогнозов.