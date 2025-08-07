На 8 августа синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 регионах Казахстана. Ожидаются грозы, пыльные бури, шквалистый ветер, сильные дожди и град. Высокая или чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в большинстве регионов страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане ожидается гроза. Ветер северо-восточный временами порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке порывы 15-20 м/с.

Жара и шквальный ветер ожидаются в Жетысу, Шымкенте, ВКО, а также в Жамбылской и Абайской областях. Порывы ветра достигнут 20 м/с.

В Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в пригородах местами ожидаются грозы.

Грозы и высокая пожарная опасность прогнозируются в Атырауской и Актюбинской областях.

В Кызылординской и Мангистауской областях - грозы, пыльные бури и усиление ветра. Температура воздуха в дневное время поднимается до +40 °C.

В Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях ожидаются ливни, грозы, шквалы и град. Порывы ветра до 20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской, Павлодарской и области Улытау также прогнозируются грозы, местами - град, шквалистый ветер, жара и высокий уровень пожарной угрозы.

В Костанайской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на севере, юге области туман. Сохраняется высокая температура воздуха и чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный днем на горных перевалах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенти Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.