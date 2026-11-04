Казахстан намерен покончить с дефицитом электроэнергии к 2029 году

Казахстан планирует полностью покрыть внутреннюю потребность в электроэнергии и создать 20-процентный запас генерирующих мощностей к концу 2029 года. Для этого в стране намерены ввести 13,3 гигаватта новых мощностей. Пока же в часы пик дефицит достигает 2 гигаватт.

Об этом сообщил первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев.

В Послании от 28 октября Глава государства поставил задачу выйти на профицит электроэнергии к 2029 году. Для этого предстоит нарастить собственную генерацию и модернизировать действующие электростанции.

Сколько электроэнергии не хватает Казахстану

По данным Правительства, сейчас объединенная энергосистема страны насчитывает 254 энергоисточника, включая 172 объекта возобновляемой энергетики. Их общая располагаемая мощность составляет 17 гигаватт.

За десять месяцев 2026 года в Казахстане произвели более 102 млрд киловатт-часов электроэнергии, а потребили свыше 103 млрд.

Особенно заметен дефицит в периоды максимальной нагрузки. В часы пик стране не хватает от 800 мегаватт до 2 гигаватт маневренных мощностей. Недостающие объемы покрываются благодаря параллельной работе с энергосистемами соседних государств.

Как собираются закрыть дефицит

До конца 2026 года предполагается ввести 1,27 гигаватта новых мощностей. В 2027 году планируется добавить еще 2,5 гигаватта, из которых 574 мегаватта придутся на возобновляемые источники энергии.

К концу 2029 года структура новых мощностей должна выглядеть следующим образом.

Из запланированных 13,3 гигаватта 7,4 гигаватта составит базовая генерация, включая 4,3 гигаватта газовых мощностей. Еще 5,9 гигаватта планируется получить за счет возобновляемых источников энергии.

При реализации этих планов Казахстан рассчитывает выйти на 20-процентный профицит генерирующих мощностей.

По поручению Президента при поддержке международных организаций пересмотрят энергетический баланс страны до 2035 года.

В расчетах учтут будущий рост промышленности, развитие цифровых технологий и увеличение спроса на электроэнергию. Предусмотрена модернизация действующих электростанций с применением технологий «чистого угля».

Отдельное внимание уделят солнечной энергетике и системам накопления энергии, которые должны помочь энергосистеме справляться с колебаниями нагрузки.