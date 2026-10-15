Казахстан намерен увеличить объем транзитных перевозок до 100 млн тонн в год

В Астане в рамках Транспортной недели Казахстана обсудили перспективы развития транспортно-логистической отрасли, расширение международных грузоперевозок и укрепление транспортных коридоров. В мероприятии приняли участие представители около 40 стран, международных организаций и крупных логистических компаний.

Особое внимание уделили развитию маршрутов Восток – Запад, Север – Юг, Транскаспийского международного транспортного маршрута и перспективного Трансафганского коридора. Среди приоритетов — модернизация инфраструктуры, цифровизация логистики, устранение административных барьеров и упрощение трансграничных перевозок.

По итогам девяти месяцев 2026 года рост транспортной отрасли Казахстана составил 7,2%. За последние семь лет в стране построили и отремонтировали 36,3 тыс. км автомобильных дорог, а за пять лет построили и модернизировали 5 тыс. км железных дорог.

По итогам 2025 года объем транзитных перевозок через Казахстан увеличился на 18% и достиг 39,1 млн тонн.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что развитие транспортно-логистического потенциала является одним из стратегических приоритетов страны.

«Современная транспортная инфраструктура способствует расширению международной торговли, привлечению инвестиций, созданию новых производств и укреплению экономических связей между государствами», — отметил премьер

Согласно планам Министерства транспорта, к 2035 году пропускную способность морских портов предполагается увеличить в четыре раза, мощность флота — в пять раз, а объем транзитных перевозок довести до 100 млн тонн в год.

Для достижения этих целей Казахстан намерен продолжить развитие международных транспортных коридоров, внедрение цифровых решений и создание условий для беспрепятственного движения грузов между странами.