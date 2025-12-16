Мажилис рассмотрит проект закона о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Франции о реадмиссии лиц, передает BAQ.KZ. Документ предусматривает механизм возвращения казахстанцев, незаконно находящихся на территории Франции, в том числе без документов, удостоверяющих личность.

Согласно соглашению, возвращение граждан будет осуществляться без применения жёстких санкций — только с уплатой административного штрафа. Компетентные органы Казахстана и Франции будут оказывать взаимную помощь в установлении личности и оформлении документов для выезда.

В повестке пленарного заседания также — ратификация соглашения с ЮНЕСКО о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане, а также второе чтение законопроекта об усилении ответственности за насилие в отношении медработников и водителей скорой помощи. Повестку заседания утвердило Бюро Мажилиса под председательством спикера Ерлана Кошанова.