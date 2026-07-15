Казахстан направил 11-й состав миротворцев в Ливан

Одиннадцать военнослужащих Вооруженных сил Казахстана прибыли в Ливан для участия в миротворческой миссии Организации Объединенных Наций.

Казахстанские военнослужащие будут выполнять задачи в составе Миссии ООН по поддержанию мира в Ливане в южной части страны. Они вошли в состав индийского военного контингента.

В рамках миссии казахстанские миротворцы будут участвовать в наблюдении за обстановкой в зоне ответственности, обеспечении режима прекращения огня, патрулировании, охране объектов ООН, а также взаимодействовать с местными властями и населением.

Кроме того, военнослужащие будут оказывать содействие в проведении гуманитарных мероприятий и выполнять другие задачи в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН.

Перед отправкой в Ливан военнослужащие прошли специальную подготовку по международным стандартам. Они изучали нормы международного гуманитарного права, правила применения силы, особенности работы с гражданским населением, а также тренировались действовать в условиях миротворческих операций.

Для Казахстана это уже не первый опыт участия в миссии UNIFIL. В Ливан направлен 11-й состав национального контингента. Ранее казахстанские военные также выполняли задачи в составе индийского подразделения ООН.

Участие Казахстана в миротворческих операциях ООН является частью международного сотрудничества страны в сфере безопасности и позволяет военнослужащим получать опыт работы в составе многонациональных сил.