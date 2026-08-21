Казахстан нарастил экспорт полипропилена в Евросоюз на 67%

Газохимический комплекс Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. (KPI) в Атырауской области наращивает производство полипропилена и расширяет поставки как на внутренний, так и на зарубежные рынки.

За семь месяцев 2026 года предприятие произвело 248,4 тыс. тонн полипропилена. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года объем составлял 219 тыс. тонн, а в 2024 году – 150 тыс. тонн.

Производственную деятельность предприятия обсудили во время рабочей поездки в Атыраускую область председателя правления «КазМунайГаза» Асхата Хасенова.

Поставки внутри Казахстана выросли почти на 18%

По итогам 2025 года KPI реализовал в Казахстане и за рубежом 365 тыс. тонн полимерной продукции. За первое полугодие 2026 года объем продаж составил уже 193 тыс. тонн.

При этом за семь месяцев текущего года поставки полипропилена казахстанским потребителям достигли 26 тыс. тонн, увеличившись почти на 18% в годовом выражении.

Еще заметнее выросли поставки через региональные склады KPI – с 3,68 тыс. до 12 тыс. тонн, то есть более чем в три раза.

Расширяется и число отечественных переработчиков продукции завода. Если в начале 2025 года клиентская база насчитывала 105 предприятий, то в 2026 году – уже более 180. Только с начала этого года к ней присоединились 29 новых казахстанских компаний.

Полипропилен KPI используется для производства упаковки и тары, электротехнической продукции, строительных материалов, медицинских контейнеров и потребительских товаров.

Кроме того, в Казахстане начали выпускать ряд товаров, которые ранее импортировались. Среди них – мешкотара, спанбонд, промышленная упаковка, биг-бэги, БОПП-пленка, мультифиламентные нити и мешки для цемента.

Экспорт в ЕС вырос на 67%

Одновременно предприятие увеличивает зарубежные поставки. Целевые марки полипропилена экспортируются в страны Европы, Турцию и Россию, переходные марки – в Китай.

Наиболее заметный рост зафиксирован на европейском направлении. В первом полугодии 2026 года в страны Евросоюза поставили 91,4 тыс. тонн полипропилена премиального качества – на 67% больше, чем годом ранее.

Сейчас KPI выпускает 17 марок полипропилена для строительной, текстильной, упаковочной и других отраслей.

По итогам посещения предприятия Асхат Хасенов поручил обеспечить стабильную работу завода, увеличить межремонтные интервалы, расширять выпуск высокомаржинальных марок продукции и наращивать экспорт.