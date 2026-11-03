Казахстан нарастил производство и экспорт растительного масла

В Казахстане за девять месяцев 2026 года произвели 827,8 тысячи тонн растительного масла, что на 25,2% больше прошлогоднего показателя. Одновременно выросли поставки за рубеж, а импорт сократился, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики.

С января по сентябрь отечественные предприятия выпустили на 166,8 тысячи тонн больше масла, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда объем производства составлял 661 тысячу тонн.

Основными производителями стали Восточно-Казахстанская область, область Абай, Северо-Казахстанская и Акмолинская области, а также Алматы и Шымкент.

Заметнее всего изменилась ситуация с экспортом. За январь-август 2026 года Казахстан отправил за границу 704,7 тысячи тонн растительного масла. Это на 39,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

При этом импорт сократился на 6,4%, до 128,3 тысячи тонн.

На внутреннем рынке за первые восемь месяцев 2026 года реализовано 176,9 тысячи тонн растительного масла.

Статистика показывает одновременный рост отечественного производства и зарубежных поставок при сокращении объемов ввозимой продукции.