Казахстан нарастил производство и экспорт растительного масла
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В Казахстане за девять месяцев 2026 года произвели 827,8 тысячи тонн растительного масла, что на 25,2% больше прошлогоднего показателя. Одновременно выросли поставки за рубеж, а импорт сократился, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики.
С января по сентябрь отечественные предприятия выпустили на 166,8 тысячи тонн больше масла, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда объем производства составлял 661 тысячу тонн.
Основными производителями стали Восточно-Казахстанская область, область Абай, Северо-Казахстанская и Акмолинская области, а также Алматы и Шымкент.
Заметнее всего изменилась ситуация с экспортом. За январь-август 2026 года Казахстан отправил за границу 704,7 тысячи тонн растительного масла. Это на 39,7% больше, чем за тот же период прошлого года.
При этом импорт сократился на 6,4%, до 128,3 тысячи тонн.
На внутреннем рынке за первые восемь месяцев 2026 года реализовано 176,9 тысячи тонн растительного масла.
Статистика показывает одновременный рост отечественного производства и зарубежных поставок при сокращении объемов ввозимой продукции.
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