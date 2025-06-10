Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме, где представил стратегические приоритеты Казахстана в сфере привлечения инвестиций и регионального партнёрства, передает BAQ.KZ.

Выступая на пленарной сессии, глава казахстанского правительства подчеркнул, что инвестиции — ключ к устойчивому экономическому развитию региона.

"Казахстан нацелен обеспечить приток иностранного капитала в экономику в объеме не менее $150 млрд к 2029 году. Задачи масштабные и амбициозные, но с нашей точки зрения – достижимые. Для этого последовательно проводятся масштабные реформы, направленные на структурные преобразования национальной экономики", — заявил Бектенов.

Он напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев на недавнем Астанинском экономическом форуме обозначил курс на формирование стабильной и интегрированной Центральной Азии, ориентированной на будущее. В этой связи Казахстан готов выстраивать долгосрочные и устойчивые партнерства.

Бектенов отметил, что инвесторам предоставляются индивидуальные условия: налоговые льготы, освобождение от пошлин, инфраструктурная поддержка и инвестиционные соглашения сроком до 25 лет. Специальные экономические зоны и Международный финансовый центр "Астана" создают уникальные условия для ведения бизнеса в английской юрисдикции.

Особое внимание уделено развитию энергетики, логистики, цифровизации и критически важных ресурсов. Казахстан предлагает сотрудничество в сфере зелёной энергетики, в том числе по трансграничным проектам, а также реализацию инициатив в рамках Транскаспийского маршрута.

В форуме приняли участие главы государств и правительств, включая Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также представители международных организаций и банков.

На полях форума состоялась встреча Олжаса Бектенова с Президентом Узбекистана. Обсуждены вопросы торгово-экономического, водно-энергетического и гуманитарного сотрудничества. Бектенов передал приветствие от Президента Токаева.

По итогам первых четырёх месяцев 2025 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил $1,3 млрд, увеличившись на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной рост обеспечили промышленная кооперация, автомобилестроение и сельское хозяйство.

Форум стал важной площадкой для укрепления координации стран Центральной Азии с целью повышения инвестиционной привлекательности всего региона.