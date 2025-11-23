На женском командном чемпионате мира по шахматам в ночь на 23 ноября завершился полуфинальный этап, который не обошёлся без напряжения и драматичных развязок, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Одним из самых интригующих поединков стала встреча сборных Казахстана и Азербайджана. Основные партии не выявили победителя, и судьба путёвки в финал решалась на тай-брейке. В блиц-серии из четырех партий азербайджанские шахматистки одержали победу со счётом 3:1 и завоевали право сыграть за золотые медали.

Во втором полуфинале команда России, выступающая под флагом FIDE, уверенно обыграла сборную Китая — 2:0, оформив прямой выход в финал без дополнительной серии.

Таким образом, вечером 23 ноября за титул чемпионок мира встретятся сборные России и Азербайджана. Команда Казахстана в этот же день поборется за бронзу в матче против Китая.

Согласно регламенту турнира, каждый командный матч включает две основные партии с контролем времени: по 45 минут каждому игроку на всю партию плюс 30 секунд добавления за каждый ход с самого начала.