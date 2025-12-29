Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана при ООН опубликовала доклад Asia-Pacific Trade and Investment Trends 2025/2026, посвящённый динамике прямых иностранных инвестиций в странах региона. Согласно представленным данным, Казахстан по итогам 2025 года стал лидером по привлечению инвестиций в новые проекты в регионе Северной и Центральной Азии.

В докладе отмечается, что объём инвестиций в greenfield-проекты в Казахстане составил около 19 млрд долларов США, что на 266 процентов превышает показатель предыдущего года. На долю страны пришлось порядка 89 процентов всех внутрисубрегиональных инвестиций, что обеспечило Казахстану безусловное первое место среди государств Северной и Центральной Азии.

Эксперты ЭСКАТО подчеркнули, что данный регион стал единственным субрегионом Азиатско-Тихоокеанского пространства, где в 2025 году был зафиксирован рост инвестиций в новые проекты на фоне общего снижения глобальной инвестиционной активности. Ключевым фактором этого роста назван именно Казахстан.

В докладе также отмечается, что страна привлекла ряд крупнейших инвестиционных проектов в регионе. Наибольший интерес инвесторов был сосредоточен на обрабатывающей промышленности, металлургии нового поколения, возобновляемой энергетике и внедрении зелёных технологий. Отдельно выделяются проекты в сфере зелёной энергетики и водородной экономики, промышленной переработки, а также инициативы, ориентированные на экспорт и включение в международные цепочки добавленной стоимости.

По мнению экспертов ЭСКАТО, на фоне глобальной экономической неопределённости инвесторы всё чаще делают выбор в пользу рынков с долгосрочной стабильностью, развитой институциональной средой и активной ролью государства в сопровождении проектов. Несмотря на внешние вызовы, Казахстан продолжает укреплять позиции одного из ключевых инвестиционных хабов Евразии, формируя основу для устойчивого экономического роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе.