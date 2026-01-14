Казахстан обходит соседей: рост инвестиций почти вдвое выше среднего по Евразии
Казахстан вошёл в число лидеров по притоку взаимных инвестиций из стран Евразийского региона, следует из доклада Евразийского банка развития (ЕАБР), передает BAQ.KZ.
На конец первого полугодия 2025 года накопленные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Казахстан из стран региона выросли на 11,2%, в то время как средний рост по Евразии составил всего 6,4%. Общий объем накопленных ПИИ достиг $9,4 млрд, что составляет 19,5% от всех внутрирегиональных инвестиций.
Абсолютный прирост инвестиций составил почти $1 млрд — более трети всего роста взаимных ПИИ в Евразийском регионе. Основной вклад обеспечили Россия (+$0,73 млрд) и Армения (+$0,11 млрд).
Примечательно, что ключевым драйвером стали индустриальные проекты: обрабатывающая промышленность принесла +$0,84 млрд, агропромышленный комплекс — +$0,34 млрд, тогда как инвестиции в сырьевой сектор снизились на $0,5 млрд. Три крупнейших реализованных проекта в 2024–2025 гг. были greenfield: два в нефтехимии и один в АПК.
"Прирост накопленных ПИИ в Казахстане почти на $1 млрд со стороны стран Евразийского региона — это не просто количественный рост, а качественный сигнал. Он отражает улучшение инвестиционного климата и структурный сдвиг в пользу промышленности и секторов с высокой добавленной стоимостью, формируя более устойчивую модель экономического роста", — отмечает главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.
