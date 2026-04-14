Казахстан обошел всех в Центральной Азии в цифровизации, но вовлечение граждан остаётся слабым
Наиболее сильные позиции у страны в уровне развития eGov и интеграции информационных систем.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, по оценке Всемирного банка в рамках индекса GovTech Maturity Index Казахстан входит в группу A, то есть категорию стран с наиболее высоким уровнем цифровой зрелости государства. Индекс не предусматривает распределения по конкретным местам, но Казахстан остаётся среди лидеров в Центральной Азии.
Наиболее сильные позиции страна демонстрирует в направлениях, связанных с цифровыми государственными услугами и базовыми государственными системами, что это подтверждает высокий уровень развития eGov и интеграции информационных систем.
Вместе с тем, более сдержанные результаты отмечаются именно в вовлечении граждан в цифровое управление, что остаётся одним из ключевых вызовов, отмечают в профильном министерстве.
«В рейтинге развития электронного правительства (EGDI) Организация Объединённых Наций, Казахстан по итогам 2024 года занял 24 место среди 193 стран, войдя в группу с очень высоким уровнем развития. Страна входит в число лидеров стран СНГ. Наиболее сильным компонентом остается уровень онлайн-услуг (OSI), где Казахстан входит в мировую десятку. При этом основной вклад в рост позиций в последнем цикле обеспечило значительное улучшение телекоммуникационной инфраструктуры (TII). В то же время фактор человеческого капитала (HCI) остается относительно более сдерживающим», - сообщила на официальный запрос редакции, руководитель управления по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Айнур Альмуханова.
В ведомстве подчеркнули, что для Казахстана наибольшую значимость представляют следующие международные индексы: Индекс развития электронного правительства ООН; Индекс зрелости GovTech Всемирного банка; Глобальный индекс кибербезопасности МСЭ; Рейтинг цифровой конкурентоспособности IMD; Индекс готовности правительств к внедрению искусственного интеллекта; Индекс телекоммуникационной инфраструктуры и ICT Development Index; Speedtest Global Index.
«Указанные индексы являются для Министерства ключевыми ориентирами, поскольку в совокупности охватывают все основные аспекты цифрового развития: от инфраструктуры и кибербезопасности до цифровизации госуслуг и внедрения передовых технологий, включая искусственный интеллект», - подчеркнула руководитель управления по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Айнур Альмуханова.
