Вице-премьер – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу возглавит казахстанскую делегацию на заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоится 29–30 июня 2025 года. Об этом сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, передает BAQ.KZ.

"Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ состоится 29–30 июня 2025 года. Казахстанскую делегацию возглавит вице-премьер – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу", — заявил Айбек Смадияров на брифинге.

На повестке — ключевые вопросы международной и региональной безопасности, а также взаимодействие с партнёрскими организациями.

"В ходе заседания планируется обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, а также их влиянию на безопасность государств – членов ОДКБ", — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

По итогам встречи ожидается подписание ряда совместных документов.

"Будут рассмотрены перспективы многопланового сотрудничества с СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества. Также планируется принять документы по вопросам международной информационной безопасности, противодействия радикализации, ведущей к терроризму и экстремизму", — сообщил Смадияров.

Отдельное внимание будет уделено взаимодействию с ООН в Центральной Азии.