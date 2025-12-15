Министерство транспорта РК продолжает работу по расширению географии полётов и увеличению количества международных рейсов, передает BAQ.KZ.

С 15 декабря казахстанская авиакомпания "SCAT" запускает новый маршрут Шымкент – Тбилиси. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам — на воздушных судах "Boeing 737 MAX 8" и "Boeing 737 800".

Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического и туристического сотрудничества между Казахстаном и Грузией, а также усилению культурных и деловых связей между странами.