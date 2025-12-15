Казахстан открывает прямое авиасообщение с Грузией
Сегодня, 15:24
91Фото: pixabay.com
Министерство транспорта РК продолжает работу по расширению географии полётов и увеличению количества международных рейсов, передает BAQ.KZ.
С 15 декабря казахстанская авиакомпания "SCAT" запускает новый маршрут Шымкент – Тбилиси. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам — на воздушных судах "Boeing 737 MAX 8" и "Boeing 737 800".
Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического и туристического сотрудничества между Казахстаном и Грузией, а также усилению культурных и деловых связей между странами.
