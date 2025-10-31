Казахстан оцифрует всю энергетику к 2027 году
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане началась масштабная работа по созданию единой государственной цифровой платформы управления топливно-энергетическим комплексом — EnergyTech. Новый проект объединит все ключевые сферы ТЭК — от генерации и переработки до угольной промышленности — в единую экосистему, передает BAQ.KZ.
Как сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, разработка и промышленный запуск платформы запланированы на 2026–2027 годы. EnergyTech станет центром цифрового управления и анализа всей энергетической отрасли страны.
"Эта система обеспечит сквозную координацию в десяти ключевых направлениях, позволит сократить риски аварийности и повысить прозрачность процессов", — подчеркнул министр.
Первые сервисы уже работают
В настоящее время запущены семь цифровых сервисов, два из которых действуют в энергетическом секторе.
Первый — система мониторинга подготовки к осенне-зимнему периоду. Она позволяет отслеживать состояние объектов генерации в реальном времени, планировать ремонты и контролировать готовность инфраструктуры. Это сократит сроки мониторинга на 90 дней и снизит аварийность на четверть.
Второй — сервис подачи и утверждения предельных тарифов. Он полностью исключает бумажный документооборот и делает процесс прозрачным: уже обработано 1 664 документа по 83 объектам генерации.
"Умные" приборы учета — на 4 миллиона точек
До 2027 года планируется установить 4 миллиона интеллектуальных электросчетчиков в 27 регионах страны. Это позволит экономить до 57 млрд тенге за счёт снижения потерь электроэнергии.
Для тепловой энергии потребуется более 30 тысяч "умных" приборов, которые позволят сэкономить до 15% тепловой энергии. Производство оборудования поручено отечественным предприятиям.
Кибербезопасность и аналитика
В рамках EnergyTech создаются Отраслевой центр информационной безопасности и Оператор инфокоммуникационной инфраструктуры ТЭК. Первый займётся защитой технологических систем, второй — передачей данных через защищённые каналы.
Главным элементом станет Ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики, запущенный в 2024 году. Он уже позволяет анализировать в режиме реального времени генерацию, передачу и потребление энергоресурсов.
Самое читаемое
- В Судане боевики убили 2000 мирных жителей
- Проректор Университета Ковентри: Казахстан создаёт экосистему знаний для международного образования
- Дожди, туман и сильный ветер: "Казгидромет" предупредил о непогоде в регионах
- Реформа без перехода: как жилищные выплаты превратились в проблему для военных
- Что говорят в Генпрокуратуре о смерти Ержана Бабакумарова?