В Казахстане началась масштабная работа по созданию единой государственной цифровой платформы управления топливно-энергетическим комплексом — EnergyTech. Новый проект объединит все ключевые сферы ТЭК — от генерации и переработки до угольной промышленности — в единую экосистему, передает BAQ.KZ.

Как сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, разработка и промышленный запуск платформы запланированы на 2026–2027 годы. EnergyTech станет центром цифрового управления и анализа всей энергетической отрасли страны.

"Эта система обеспечит сквозную координацию в десяти ключевых направлениях, позволит сократить риски аварийности и повысить прозрачность процессов", — подчеркнул министр.

Первые сервисы уже работают

В настоящее время запущены семь цифровых сервисов, два из которых действуют в энергетическом секторе.

Первый — система мониторинга подготовки к осенне-зимнему периоду. Она позволяет отслеживать состояние объектов генерации в реальном времени, планировать ремонты и контролировать готовность инфраструктуры. Это сократит сроки мониторинга на 90 дней и снизит аварийность на четверть.

Второй — сервис подачи и утверждения предельных тарифов. Он полностью исключает бумажный документооборот и делает процесс прозрачным: уже обработано 1 664 документа по 83 объектам генерации.

"Умные" приборы учета — на 4 миллиона точек

До 2027 года планируется установить 4 миллиона интеллектуальных электросчетчиков в 27 регионах страны. Это позволит экономить до 57 млрд тенге за счёт снижения потерь электроэнергии.

Для тепловой энергии потребуется более 30 тысяч "умных" приборов, которые позволят сэкономить до 15% тепловой энергии. Производство оборудования поручено отечественным предприятиям.

Кибербезопасность и аналитика

В рамках EnergyTech создаются Отраслевой центр информационной безопасности и Оператор инфокоммуникационной инфраструктуры ТЭК. Первый займётся защитой технологических систем, второй — передачей данных через защищённые каналы.

Главным элементом станет Ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики, запущенный в 2024 году. Он уже позволяет анализировать в режиме реального времени генерацию, передачу и потребление энергоресурсов.