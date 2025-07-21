Казахстан и Узбекистан договорились о переселении части популяции сайгаков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Еkolog.uz. В рамках экологического сотрудничества Узбекистан примет у себя 500 молодых животных, которые вскоре отправятся в новую среду обитания. Решение стало частью казахстанской программы по контролю численности сайгаков: в Западно-Казахстанской области насчитывается более 2,3 миллиона особей, что значительно превышает экологическую норму. Планируется сократить популяцию до 460 тысяч, чтобы сохранить баланс в степных экосистемах.

С инициативой принять часть животных выступило министерство экологии Узбекистана.

В сотрудничестве с министерством экологии Республики Казахстан мы планируем переселить 500 молодых сайгаков в Узбекистан. Наши специалисты изучат их адаптацию к местной среде. Это один из важных шагов по сохранению этого редкого вида, - отметил министр экологии Узбекистана Азиз Абдухакимов.

Переселение сайгаков — не просто техническая операция, а важный вклад в сохранение биоразнообразия региона. Первые животные могут оказаться на новой территории уже этой осенью.